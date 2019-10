Enikö Szmola, Viktoria Fuchs, Valentina Pernat und Katharina Djuric, Schülerinnen der Abschlussklassen 5KP und 5BK der Vienna Business School (VBS) Mödling, präsentierten ihre im Rahmen der Diplomarbeit gemeinsam mit der Wienerberger Österreich GmbH erarbeiteten Ergebnisse.

Diplomarbeitsbetreuerin Renate Rode erinnerte sich an den Start der Recherchen mit einer Besichtigung des Werks in Hennersdorf. Szmola präzisierte: „Das Ziel unserer Diplomarbeit ist es, durch Arbeitgebermarkenbildung das Unternehmen am Arbeitsmarkt für 15- bis 20-Jährige attraktiver darzustellen.“

Seit 200 Jahren ein Familienunternehmen

Pernat zeigte einen von ihr produzierten Imagefilm über das Unternehmen, der Gespräche mit Mitarbeitern in den Bereichen Produktion, Controlling und Marketing enthält.

Wienerberger Österreich-Vorstandsvorsitzender Mike Bucher blickte ins Geschichtsbuch: „Wir sind vor 200 Jahren am Wienerberg als Familienunternehmen gestartet und seit 150 Jahren an der Börse notiert.“

Nächstes Jahr werde die Zentrale von Hennersdorf auf den Wienerberg übersiedeln, ergänzte Bucher – die NÖN berichtete. Das Werk bleibe der Gemeinde erhalten. Betriebsleiter Michael Toth hatte Fakten zur Ziegelproduktion und Entwicklung parat. Das Thema „employer branding“ (Arbeitgebermarkenbildung) wurde von Petra Fuchs-Gastegger aus dem Wienerberger-Personalbüro aufgegriffen. „Unsere Vision ist es, der führende Hersteller von Baustoffen und Infrastrukturlösungen und der bevorzugte Arbeitgeber in unseren Märkten zu sein.“ Zudem würden Maßnahmen gebündelt werden, um „Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden“.

Bekanntheitsgrad noch ausbaufähig

Marketing- und Kommunikationschef Wilfried Lechner ist diesbezüglich guten Mutes: „Wir haben hohen Bekanntheitsgrad in der Altersgruppe zwischen 29 und 60 Jahren, jedoch großen Aufholbedarf in der Altersgruppe darunter.“ Deshalb bedürfe es Kooperationen und neuer Werbemaßnahmen.

Die Veranstaltung wurde mit einer Führung durch eine von den Schülerinnen organisierten Ausstellung über „200 Jahre Wienerberger“ abgerundet.