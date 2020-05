Mit großer Freude sehen die Heurigenwirte des Traditionsweinorts Gumpoldskirchen dem ersten Ausstecktermin entgegen.

Zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen sorgen ab Freitag, 15. Mai, für ein unbeschwertes und vor allem unbedenkliches Heurigenvergnügen: So wurden die Abstände der Tische im Lokal und in den Gastgärten gelockert und Masken für das Personal angeschafft. „Wir freuen uns, den Buschen endlich wieder aushängen und unsere Gäste begrüßen zu dürfen“, erklärt der Heurigenbeauftragte des Gumpoldskirchner Weinbauvereins, Christian Schabl. Ab 15. Mai ist es für die Weingüter und Heurigenbetriebe Pferschy-Seper und Langecker in Mödling sowie Geiszler aus Wiener Neudorf wieder soweit.

Reisinger Weinbauvereinsobmann Fritz Taufratzhofer (M.) freut sich mit Veronika Weber (r.) und dem Mödlinger Bürgermeister Hans Stefan Hintner (l.) auf offene Heurigenbetriebe.

Mödlings Weinbauvereinsobmann Fritz Taufratzhofer steckt ab 18. Mai wieder aus. Er betont: „Ich möchte mich im Namen des Weinbauvereins bedanken, dass unsere Gäste uns während der Ausgangssperre die Treue gehalten und bei uns regelmäßig eingekauft haben. Wir hoffen natürlich, dass sie bei uns wieder einkehren.“

Die Heurigenbesucher werden sich aber an Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen gewöhnen müssen. Das Tragen von Masken ist beim Eintritt und beim Verlassen des Tisches Pflicht, ebenso die Tatsache, dass die Gäste mit vorgeschriebenem Abstand auf den Wirt warten, der sie persönlich zum Tisch führt. Erst dann, wenn man Platz genommen hat, dürfen die Masken entfernt werden. Mödlings Stadtchef Hans-Stefan Hintner, ÖVP, betont: „Ich wünsche den Heurigenbetrieben alles Gute. Mit unseren Heurigen verbindet man schon eine ganz besondere Geselligkeit und Gemütlichkeit, die für die Thermenregion Wienerwald sehr charakteristisch sind.“