Kinderbetreuung am Nachmittag wird flexibler - und nicht teurer

Auf vielfachen Wunsch wird die Nachmittagsbetreuung ab dem kommenden Schuljahr 2023/24 neu gestaltet. So wird es möglich sein, die Hortkinder entweder an drei, vier oder fünf Tagen betreuen zu lassen zu können; bisher konnte man nur zwischen drei und fünf Tagen wählen. Außerdem werden die Tarife so gestaltet, dass die Kosten pro Stunde bei jeder Tagesvariante gleich hoch sind, betonte Gemeinderätin Marlene Zeidler-Beck, ÖVP, als zuständige Referentin. Die noch bessere Nachricht: „Die Gebühren für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten und Hort werden nicht erhöht, um das Familienbudget in finanziell schweren Zeiten nicht weiter zu belasten.“ Auch die Ferienhortbetreuungen werden entsprechend angepasst werden.

Einkommensschwache Familien können bei der Gemeinde für die Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder im Kindergarten selbstverständlich auch weiterhin einen Sozialtarif beantragen. Dazu beschloss der Gemeinderat, die Einkommensgrenze an das NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz zu koppeln und jährlich zu valorisieren. Zeidler-Beck ergänzte: „Es ist uns ein zentrales Anliegen, mit unserem Bildungs- und Betreuungsangebot die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern und für Jungfamilien laufend zu verbessern.“

www.mariaenzersdorf.gv.at/Kinderbetreuung