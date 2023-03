Mit dem Bus in die Ukraine

Alles begann im Dezember 2022 mit der Lieferung von vier Notstromaggregaten in die Ukraine, jeweils zwei angekauft von den Gemeinden Laxenburg und Wiener Neudorf, die mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren in die ukrainische Botschaft nach Wien gebracht wurden. Der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets nahm die Aggregate damals persönlich in Empfang und steht seitdem in Kontakt mit den beiden Gemeinden. Diese Hilfsaktion hat Berl nicht losgelassen. Jetzt wurde mit einem neuerlichen Hilfskonvoi direkt in die Ukraine der nächste Schritt gesetzt. Berl hat sich persönlich auf in die Region Solotschiw gemacht, welche etwa 30 Kilometer südöstlich von Kiew liegt.

Region Solotschiw braucht dringend Hilfe

Es handelt sich um ein Gebiet, das nicht nur die Auswirkungen des Krieges zu verkraften hat, sondern sich auch um mehr als 3.000 Binnenflüchtlinge kümmern muss, erläuterte der ukrainische Botschafter, warum gerade in Solotschiw dringend Hilfe nötig ist. Es wurde ein Kontakt zum verantwortlichen Bürgermeister der betroffenen Region hergestellt. Dringend benötigt werden in Solotschiw ein altes Feuerwehrfahrzeug zur Brandbekämpfung, ein Bus, um die Schüler halbwegs sicher in entfernte Schulen bringen zu können, ein alter Pkw, der als Patrouillenfahrzeug für Sicherheitskräfte dienen soll, Klappbetten, medizinische Geräte, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Spielsachen, um die Kinder der Binnenflüchtlinge, die sich zum Großteil in Bunkern aufhalten müssen, ein wenig abzulenken.

Weitere Gemeinden mit ins Boot geholt

Die beiden Bürgermeister der befreundeten Gemeinden Laxenburg und Wiener Neudorf waren sich sofort einig diese Güter zu organisieren und setzten auch die anderen Bürgermeister im Bezirk Mödling über ihre Pläne in Kenntnis. Die Gemeinden Vösendorf, Mödling, Gaaden und Wienerwald schlossen sich spontan der Aktion an und überwiesen Gelder auf das eingerichtete Hilfskonto.

REWE sponserte vier Paletten Lebensmittel

David Berl bleibt optimistisch, dass „noch weitere Gemeinden im Gemeinderat entsprechende Beschlüsse für eine Spende fassen werden“. Dank gilt auch der Firma REWE, die kurzfristig vier Paletten Lebensmittel und Hygieneartikel zur Verfügung gestellt hat sowie den Kinderbetreuungseinrichtungen, die aus ihrem Fundus Spielsachen aussortiert haben. Von der Gemeinde Breitenfurt wurde ein altes, aber funktionstüchtiges Feuerwehrfahrzeug zu günstigen Konditionen angekauft, ein Bus und ein Pkw wurden ebenfalls kostengünstig erstanden. Als Herausforderung entpuppte sich alles Organisatorische rund um den Transport: Alle Kaufverträge der Fahrzeuge mussten an die Ukraine ausgestellt und übersetzt werden, Überstellungskennzeichen besorgt und mit den ungarischen und ukrainischen Zollbehörden vorab Kontakt aufgenommen werden.

Fahrschulbesitzer als Buschaffeur

Entscheidend war auch, dass mit Alexander Seger von der Fahrschule Fürböck quasi in letzter Minute ein Buslenker gewonnen werden konnte. „Die Übergangslösung, die es allerdings auch in Österreich nicht mehr gibt, dass Besitzer eines Lkw-Führerscheins ebenfalls einen Bus lenken dürfen, hat in der EU und in der Ukraine nie gegolten. Deshalb möchte ich mich bei Alexander Seger bedanken, der sofort spontan als Fahrer eingesprungen ist“, sagt Berl. Als Held sieht sich Seger vor der Abfahrt aber nicht: „Wir überqueren in Ungarn die Theiss, fahren nur bis zum Grenzbalken, übergeben die Hilfsgüter, setzen uns in ein Begleitfahrzeug und fahren wieder zurück nach Österreich.“ Für Berl blieb spannend bis zuletzt. „ob wir auf das Zielschild des Busses etwas bestimmtes schreiben dürfen“. Treffpunkt für die Abfahrt am Montag fünf Uhr morgens war vor dem Feuerwehrhaus der FF Wiener Neudorf.

Laxenburgs Bürgermeister David Berl und Fahrschulbesitzer Alexander Seger bringen alten Bus in die Ukraine. Foto: privat

Bürgermeister Herbert Janschkas Fazit lautet: „Ich möchte mich für die Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Laxenburg und für das Engagement und den Einsatz jedes und jeder Einzelnen bedanken, der/die bei der Organisation und an der Durchführung der spontanen Hilfsaktion beteiligt war.“

Beim Einladen der Paletten mit Lebensmittel und Hygieneartikel, gesponsert von der Firma REWE, halfen die Gemeindemitarbeiter. Foto: Marktgemeinde Wiener Neudorf, Gaganas

