Vösendorfs Bürgermeister auf zweiter Ukraine-Fahrt

Gleich nach Kriegsausbruch war eine Vösendorfer Delegation mit Bürgermeister Hannes Koza an der Spitze unterwegs, um Spendengüter zu überbringen. Nunmehr rückte das Hilfslieferungen-Team in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Botschaft erneut in die Ukraine aus.

Vorausgegangen ist der neuerlichen Tour eine Spendenaktion, bei „der wir unglaubliche 25.000 Euro gesammelt habe“, bedankte sich Koza. bei den Unterstützern. „Mit diesem Geld haben wir notwendige Lebensmittel eingekauft und dann direkt in die Westukraine gebracht.“

Ziel war die ukrainische Stadt Uschgorod an der slowakischen Grenze. Empfangen wurde die Vösendorfer Abordnung vom ukrainischen Parlamentsabgeordneten Igor Negulevskiy, welcher im Auftrag der Regierung die Krisenkoordination in dem Gebiet leitet.

Das Gefühlt bei der Einreise in die Ukraine „war beklemmendend“, berichtet der Ortschef: „Auf einem Acker waren provisorische Soldatengräber am Straßenrand ausgehoben worden. Für junge Männer, die in den Krieg geschickt wurden und in ihrer Heimat nun die letzte Ruhe gefunden haben.“

„War mir wichtig, selbst vor Ort zu sein“

In Uschgorod wurden die Hilfsgüter aus- und umgeladen. „Es war mir wichtig, selbst vor Ort zu sein“, betonte Koza. „Ich habe den engagierten Menschen, die gespendet haben versprochen, darauf zu achten, dass die gesammelten Spenden sicher und ohne Probleme dort ankommen, wo sie am meisten benötigt werden.“

Ursprünglich war die Heimreise erst am darauffolgenden Tag geplant. Nach mehrfachem Flieger- und Sirenenalarm beschloss man allerdings, die Heimreise umgehend anzutreten. Nicht ohne zu versichern, dass „die „Unterstützung und Hilfe Vösendorfs“ weiterhin bestehen bleiben werden“.

