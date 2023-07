Hilfe aus Guntramsdorf: Kokosnüsse für die Kinder in der Ukraine

Michael und Natalyia Kammerer setzen ihre Hilfsinitiative auch in der Urlaubszeit unvermindert fort. Im Juli haben der 25. und 26. Lkw mit Spenden für die kriegsgebeutelte Ukrainerinnen und Ukrainer das Lager der Firma HolZZone verlassen, um eine Zwischenstation für Flüchtlinge in Transkarpatien und ein Kinderheim in Chunadievo anzusteuern: „Dank der großzügigen Hilfe vieler Einzelspender und unserer Sponsoren konnten wir 20.000 Liter Mineralwasser, 5.000 Kokosnüsse, 1.600 kg Gulasch, 1.600 kg Mehl und 1.000 kg Nudeln in das Krisengebiet bringen.“

Besonders die Kinder haben sich sehr über die Kokosnussmilch als ungewöhnliche Erfrischung gefreut, die durch eine Spende der Firma Transgourmet möglich wurde. Aber auch Kinderkleidung, Kinderwägen, Betten, Spielzeug und Geschirr haben dankbare Abnehmer gefunden. Auch die Bettzeug-Sets samt Decken stehen hoch im Kurs: „Bald werden die Nächte in der Kriegsregion wieder kälter.“

Feuerwehrmitglieder packen mit an

Ein besonderes Dankeschön spricht der Unternehmer, der vor mehr als einem Jahr die Initiative „Hilfe mit Herz“ gegründet hat und seitdem unermüdlich dafür sorgt, dass gespendete Hilfsgüter direkt bei den Kriegsflüchtlingen, an der Front und in Spitälern ankommen, der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr aus: „Unsere Feuerwehrmitglieder unterstützen uns großartig, indem sie ständig die Lebensmittel von den Spendern abholen und uns zustellen.“

Mit der aktuellen Lieferung ging auch ein großer Generator nach Chunadievo, der das gesamte Kinderheim im Ort mit Strom versorgen kann. Trotz Urlaubszeit ersucht Kammerer die Bevölkerung „weiterhin an die Notleidenden in den Kriegsgebieten zu denken: Akut benötigt werden Wasser und Mineralwasser, sowie Behälter in denen man dieses lagern und transportieren kann. Auch haltbare Lebensmittel und Medikamente sowie Kleidung und warme Decken werden weiterhin gebraucht“.