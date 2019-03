Auch, wenn sich die Besitzer noch so bemühten. Es war unmöglich, die Flammen, die aus der Gartenhütte loderten, mit Wasser aus den Gartenschläuchen zu löschen. Beim Eintreffen der FF Hinterbrühl standen auch schon die Hecke zum Nachbarhaus und zwei Bäume in Brand. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen des Brandes auf das Nachbargebäude zu verhindern. Was die Brandursache betrifft, sind noch die Ermittler am Zug.