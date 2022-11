Flohmarkt: Pfarrer Franz Jantsch neu begegnen

„Es ist schwer für einen einzelnen Menschen, selber die Wahrheit zu finden, wir sind auf Anregungen von andern Menschen angewiesen, auf ihr Beispiel und Wort. Wir sollten darauf aus sein, von andern zu lernen. Der größte Eindruck geht immer von einem lebendigen Menschen aus“. Das schrieb Franz Jantsch in seinem Buch "Leben mit Jesus in unserer Zeit".

Altpfarrer Franz Jantsch war nicht nur eine Zentralfigur unter den Theologen des Zweiten Vatikanischen Konzils, sondern auch ein vielgelesener Wildgans-Preisträger für Literatur. Franz Jantsch wird als Priester, Prophet, Mystiker und Revolutionär charakterisiert, ein lebenslang lesender und schreibender „Menschenfischer“.

Er war über 50 Jahre Pfarrer in Hinterbrühl - seine spirituelle Prägung wirkt bis heute nach. Als er am 1. Mai 2006 verstarb, hinterließ er eine Vielzahl theologischer und literarischer Bücher, die der Pfarrgemeinderat allen, die Franz Jantsch neu oder wieder begegnen möchten, an zwei November-Wochenenden im Rahmen eines Bücher-Flohmarktes anbietet.

Die Eröffnung findet im Rahmen einer Feier am Freitag, 11. November um 19:30 Uhr im Pfarrheim Hinterbrühl statt. Gabriele Satke, die stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates merkt an: "Wir lassen Zeitzeugen und Franz Jantsch selbst zu Wort kommen und freuen uns auf die musikalische Begleitung durch unseren geschätzten Gerhard Winkler auf der Violine."

Der Flohmarkt ist an folgenden Tagen geöffnet:

Samstag, 12. November von 10-12 Uhr,

Sonntag, 13. November von 10:30-12 Uhr,

Freitag, 18. November von 15-18 Uhr,

Samstag, 19. November von 10-12 Uhr und

Sonntag, 20. November von 10:30-12 Uhr.

Die Einnahmen aus dem Flohmarkt kommen der Pfarre zugute, vor allem für die sozialen Aufgaben, die diese übernommen hat.

