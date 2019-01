Wer dieser Tage über den Kröpfelsteig Richtung SOS-Kinderdorf fährt, findet sich recht bald vor einer Straßensperre, hinter der mächtige Baumaschinen und ein Betonbehälter stehen, davor klafft ein riesiges Loch.

„Es hat im letzten Sommer begonnen“, berichtet Bürgermeister Erich Moser, ÖVP, bekümmert: „Der Asphalt ist aufgebrochen, ein Loch tat sich auf; dieses wurde inzwischen verfüllt. Doch drei Tage bevor wir es asphaltieren wollten, ist es wieder eingebrochen und nun deutlich größer geworden.“

Nun wurden wieder Bohrungen durchgeführt, insgesamt fünf. All diese Maßnahmen sind sehr aufwendig, aber unabdingbar.

"Es ist dort noch eine sehr aktive Zone"

Moser umreißt die Situation folgendermaßen: „Es ist dort aus noch nicht geklärten Gründen eine sehr aktive Zone, es handelt sich aber nicht um frühere Stollen, sondern eher um natürliche Gipsauswaschungen, deren Größenordnung wir noch nicht kennen.“

Bei zwei der fünf Bohrlöcher wurde bereits verfüllt, 20 Tonnen Flüssigbeton wurden hineingepumpt, drei Bohrlöcher sind noch zu verfüllen.“

Außerdem sei der Kanal dort kaputt, das habe aber keinen Zusammenhang damit, der Kanalschaden sei älter.

Der Ortschef sieht sich in der von ihm durchgeführten Maßnahme der Bausperre bestätigt: „Man sieht, die Sache war und ist begründet, beim Kröpfelsteig ist auch der Gehweg schon in Mitleidenschaft gezogen, in Weissenbach gibt es eine ähnliche Stelle, dort ist es aber nicht ganz so drastisch; wir werden in dieser Sache auch vom Landesgeologen beraten.“