Seit 40 Jahren gibt es das Sozialpädagogische Betreuungszentrum Hinterbrühl. Direktorin Ulrike Bürger konnte im Rahmen einer Feier auch die Glückwünsche von SP-Landesrätin Ulrike Königsberger entgegennehmen. Waren es am Anfang, vor 40 Jahren 270 Kinder, die hier untergebracht waren, sind es inzwischen 130 Kinder und Jugendliche, die von 75 Vollzeitkräften, dazu noch Sozialpädagogen, Psychologen und Heil- und Sonderpädagogen, betreut werden.

Direktorin Ulrike Bürger beschreibt die derzeitige Situation so: „Wir haben zum Beispiel jetzt viel mehr Sozialpädagogen, weil sich die Ansprüche der Kinder sehr geändert haben, wir arbeiten nun viel mehr mit den Eltern zusammen.“ Derzeit werden insgesamt 200 Therapietermine pro Woche in Anspruch genommen. Bürger meint zu den Plänen der Zukunft: „Wir werden uns noch mehr an den Bedürfnissen der Kinder orientieren und die Betreuung sehr individuell gestalten.“