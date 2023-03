Kunst als Gegenpol zur Krise

Die „Göttliche Brühl“, wie sie Beethoven nannte, war seit jeher ein Refugium von Kunst und Kreativität. In diesem Sinne freute sich auch der Hinterbrühler Bürgermeister Erich Moser, ÖVP, anlässlich der Vernissage, dass „unser kulturelles Leben in der Gemeinde endlich wieder seinen Stellenwert hat. Die Kunst ist der Gegenpol zur Krise“. Im Gemeindesaal präsentierte Milada Dureckova unter dem Motto „Die 4 Elemente“ ihre großflächigen farbstarken Acrylbilder; den Stil der slowakischen Künstlerin, welche vor 15 Jahren zum ersten Mal in ihre „zweite Heimat Hinterbrühl“ kam, könnte man subrealistisch nennen: eine fokussierte, lebensbejahende Präsentation der elementaren Natur. So trägt denn eines der Gemälde den programmatischen Titel: „Nichts zu fürchten!“

