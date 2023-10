Mit dem Rad durch Europa: Audienz beim Papst im Sportdress

„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen ...“ – frei nach dem Liedtext von Matthias Claudius gelingt dies dem Hinterbrühler Johann Günther (74) ganz ausgezeichnet, denn immerhin hat er seine Reise mit dem Rad bewältigt, und das von Sizilien bis Norwegen. In sechs Etappen brach er immer von der Hinterbrühl auf: Seine Stationen waren Rom, Pozzallo in Sizilien, Berlin, Kopenhagen, Rovaniemi und schließlich das Nordkap.

Das alles hat er in Buchform veröffentlicht, unter dem Titel „Europaquerung mit dem Fahrrad – Sizilien – Nordkap“: „Der Leser kann diese Fahrt auf einem imaginären Anhänger des Fahrrades mitmachen.“

Schon lange ist seine Passion das Radfahren. „Da ich abgesehen von den Vorlesungen, die ich an der Uni in Krems halte, viel am Computer sitze, habe ich mir angewöhnt, mir täglich den Kopf quasi freizuradeln“, sagt Günther. „Dann bin ich einige sehr schöne Etappen in Europa gefahren und nach und nach auf den Geschmack gekommen.“

Auf Bahntrassen in den Süden

Eine dieser Etappen war die Strecke von Villach nach Grado, sie führt auf einer inzwischen asphaltierten Bahntrasse immer bergab, vorbei an Bahnhöfen, die zu Cafés und Restaurants umgebaut wurden. Abwechslungsreicher hätte es nicht sein können. Informativ und lebendig erzählt er von den Landschaften, die er durchquert, und von Begegnungen mit Menschen, die er getroffen hat und die sich immer wieder einer Etappe anschlossen.

Johann Günther beim Papst in Rom. Foto: zVg

Ein Highlight war die denkwürdige Begegnung mit Papst Franziskus: „Ich hatte ihm einen Brief geschrieben, dass ich ihn gerne treffen würde, entsprechend meiner Etappe schlug ich einen Termin vor. Man stelle sich vor, der wurde akzeptiert, und als ich schrieb, ich habe keine adäquate Kleidung für eine Audienz mit, ließ man mich wissen, dass dies irrelevant sei.“

Belustigt erzählt Günther, wie er ganz vorne bei Kardinälen und elegant gekleideten Menschen saß – im Sportdress. „Ich überreichte ihm ein Buch von mir über ein Fastentuch und eines über Franz Jantsch, er fragte darüber und zudem über den Zustand der Straßen für Radfahrer. Er hielt sehr lange meine Hand und eigentlich war dies der Höhepunkt meiner Radtour.“

Die vielfältigen Facetten Europas

Doch es warteten noch mehr bemerkenswerte Erlebnisse auf ihn. Er fuhr rund um Neapel, zwischen Mistsäcken und Ratten, durch Kakteenalleen und in Norwegen durch einsame Landschaften: „60 bis 80 Kilometer gab es nichts, nicht einmal mehr Bäume, dafür aber viele Höhenmeter, die zu bewältigen waren.“

Ein Highlight der Touren: das Nordkap Foto: zVg

Er erzählt von wechselndem Wetter zwischen Sonnenschein und Schneeregen, von einer Preislandschaft, die sich zwischen 2 Euro für einen Cappuccino in Italien und 14 Euro für ein Bier im norwegischen Supermarkt bewegte, von Übernachtungen im romantischen Schloss und solchen in abgelegenen Hütten mit 100 Metern Entfernung zum WC. Über die Strecken im Norden, wo die Rastpausen denkbar kurz ausfielen, schmunzelt er jetzt: „Die Mückenplage war so schlimm, dass ich gerne weitergefahren bin.“

Nicht so schnell vergessen wird Günther eine Etappe in Finnland, die er zum Glück mit einem ortskundigen Kollegen zurücklegte: „Plötzlich schrie mein Begleiter ‚Bleib stehen!‘ Ein Bär stand in 20 Metern Entfernung auf der Straße, das Weiterfahren wäre fatal gewesen. Alleine hätte ich wohl nicht richtig reagiert. Das Tier entfernte sich dann gemächlich und wir konnten die Fahrt fortsetzen.“

Erleichterung machte sich breit, als er das Nordkap erreichte. Das feierte er mit einem Dinner mit Sekt – zu einem „sündigen Preis“.

Rückweg mit Hindernissen

Ein eigenes Buch könnte Günther über die Zugreisen zurück schreiben, über die vier Tage vom Nordkap bis Hinterbrühl und die ebenso lange Zeit von Sizilien zurück. Und über sein einziges „mentales Tief“, das er auf den Reisen hatte, als er einen Zug von Berlin nach Hause nehmen wollte und man ihm am Schalter mitteilte, dass es den nächsten freien Platz erst in sechs Wochen gebe. „Beim Verschicken des Rades kam mir der Zufall zu Hilfe. In einem Fahrradgeschäft stellte sich heraus, dass der Inhaber aus Amstetten stammte und jede Woche nach Österreich fuhr, er hat mein Rad mitgenommen.“

Den Entschluss, seine Erlebnisse in einem Buch zusammenzufassen, konnte er relativ rasch umsetzen. Hatte er doch alle Einzelheiten in einer Art Tagebuch festgehalten. Die Pläne gehen dem Hinterbrühler nicht aus. Auf seiner To-do-Liste steht eine Tour nach Saloniki, „innerhalb einer Woche sind 1.000 Kilometer zu bewältigen ...“