Bürgermeister Erich Moser, ÖVP, bedauert: „Der Baum stellt von der Standfestigkeit her eine Gefahr dar und muss entfernt werden.“ Er soll allerdings so bald wie möglich ersetzt werden, man versucht gerade, in einer Baumschule eine etwas größere Kiefer zu finden, die dann die optische Charakteristik des Ensembles wieder herstellt. Die zweite Kiefer sei auch angeschlagen, macht Moser deutlich: „Aber laut Experten hat sie Überlebenschancen, da wird nur das Totholz entfernt.“