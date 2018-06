„Mein Fernziel ist es, Europa mit dem Fahrrad zu durchqueren,“ erzählt der Hinterbrühler Johann Günther, Professor an der Jianghan University, Wuhan, China, der Saint Petersburg State University for Telecommunications und der Donau Uni Krems, den Rahmenplan für ein ungewöhnliches Vorhaben. Eine der Etappen soll nach Rom führen, dort will er Papst Franziskus besuchen. Gesagt - getan!

Günther fuhr in 14 Tagen und zwei Etappen (Station in Venedig) nach Rom. Zuvor hatte er dem Papst geschrieben, er wolle mit dem Fahrrad kommen und hätte an einem bestimmten Tag Zeit für einen Besuch: „Im Antwortschreiben hat man mir die Zeit mitgeteilt. Dann habe ich noch angemerkt, dass ich wegen des Rades keinen Anzug dabei hätte, ob das etwas ausmachen würde. Er meinte, das sei ganz egal.“

"Wenn es so weit ist und der Papst erscheint, ist man wie in Trance"

Am Vortag musste sich Günther dann im Büro im Vatikan melden, dort bekam er dann genaue Instruktionen für den Ablauf der Zeremonie. „Wenn es so weit ist und der Papst erscheint, ist man wie in Trance. Ich saß in der zweiten Reihe in der VIP-Reihe hinter den Kardinälen, davor war der Papstaltar“, erinnert sich Günther: „Nach der Zeremonie gingen die Kardinäle, die Sessel wurden weggeräumt.“ Neben ihm seien Damen und Herren in elegantem Schwarz gesessen: „Nur ich trug quasi mein Rad-Gewand.“

Der Papst kam auf ihn zu, statt sich die Hand küssen zu lassen, habe er Günthers Hand während des ganzen Gesprächs festgehalten: „Ich habe ihm mein Buch über das Hinterbrühler Fastentuch von Rosa Jörger gegeben und die Biografie von Franz Jantsch.“

Günther war von der Menschlichkeit begeistert

Papst Franziskus habe interessiert in den Büchern geblättert und sich eingehend über die Herstellung des Fastentuches mit den Kinderdorfkindern erkundigt. Zu Jantsch, der 70 Jahre Priester war, meinte Franziskus, dass es mit solchen Menschen keinen Priestermangel geben würde.

Günther zeigte sich von der Menschlichkeit und der Wärme des Kirchenoberhauptes begeistert: „Ich habe nicht geglaubt, dass er sich so viel Zeit für mich nehmen würde. Unser Gespräch ging auch über die 1.600 von mir gefahrenen Kilometer; der Papst erkundigte sich über die Qualität der Straßen und meinte, dass die auf der italienischen Seite wohl nicht besonders sei. Es war unglaublich, richtig realisieren kann man das Treffen erst im Nachhinein.“