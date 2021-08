Die Sanierung der Hinterbrühler Hauptstraße zwischen Gaadner Straße und Kröpfelsteinstraße geht in die Zielgerade. Die heiße Phase der Instandsetzungsarbeiten beginnt in der zweiten Augusthälfte, denn dann wird der gesamte Streckenabschnitt gesperrt.

„Mir ist klar, dass diese Situation der Bevölkerung viel Geduld abverlangt“, erläutert Ortschef Erich Moser, ÖVP, „besonders wenn dann das Teilstück für zwei Wochen ganz gesperrt und der Verkehr über die Gaadner Straße umgeleitet wird, sind die Anrainer und natürlich auch die Benutzer des öffentlichen Verkehrs besonders betroffen.“

Die Bewohner werden auf ihre Grundstücke zufahren können, sollte es dabei zu Einschränkungen kommen, wird dies von der Bau- bzw. Planungsfirma direkt vor Ort angesprochen.

Auch der Busverkehr wird umgeleitet, das heißt, dass die Haltestellen in der Hauptstraße in dieser Zeit aufgelassen werden. Betroffen sind die Stationen Forstweg, Brühlegg, Beethovengasse/Weintraube, Gießhübler Straße und Seegrotte. Dafür werden Ersatzhaltestellen in der Gaadner Straße eingerichtet.

Um die Situation zu entschärfen, hat sich die Gemeinde nach verschiedenen Gesprächen mit betroffenen Bürgern für diese Zeit auf eine Taxilösung (auf Basis des Hinterbrühler Seniorentaxis) verständigt. „Wer sonst in der Hauptstraße einsteigt und zu einer dieser neuen Bushaltestellen gebracht werden möchte, kann beim Taxiunternehmen Fock anrufen und sich dorthin bringen lassen“, erläutert Moser, „ebenso beim Rückweg.“

Die Kosten dafür übernimmt vorerst die Gemeinde, obwohl die Sperre aufgrund der Arbeiten des Landes verfügt wurde. Es gab für alle Maßnahmen der Straßensperre, der Bushaltestellen-Verlegung eine Verkehrsverhandlung, die von einem Sachverständigen geleitet wurde. Die Sperre dauert vom 16. August bis zum 2. September. In dieser Zeit wird der alte Fahrbahnbelag abgefräst und ein neuer aufgebracht.