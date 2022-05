Naturpark Sparbach: Im Zeichen der Artenvielfalt

Werbung

Im Jahre 1809 kaufte Fürst Johann I. von Liechtenstein das Areal., um einen Tierpark zu errichten. 1962 entstand daraus der Naturpark, der älteste Österreichs.

Seitdem hat er viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem „Best of Austria“ für den Audioguide. Er ist der einzig privat geführte Naturpark Österreichs und in seiner Rolle als beliebtes Naherholungsziel und Vermittler von Werten in Sachen Naturschutz, Biodiversität, also den Erhalt der biologischen Vielfalt, und Bildung seit Jahrzehnten in einer Vorreiterrolle. Am Wochenende feierte der Naturpark Sparbach in Anwesenheit von Prinz Constantin von Liechtenstein, Vorstandsvorsitzender der Liechtenstein AG, sein 60-jähriges Bestandsjubiläum. Unter den Festrednern waren Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landtagspräsident Karl Wilfing, unter den Gratulanten zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens.

Das „Fest der Biodiversität“ eröffnete der Chor der Naturparkschule Hinterbrühl musikalisch, denn die örtliche Volksschule hat ihr pädagogisches Konzept schon seit Jahren auf eine Kooperation ausgerichtet.

Der Auftrag ist klar: die Artenvielfalt pflegen

Prinz Constantin unterstrich in seiner Ansprache die Bedeutung des Naturschutzes: „Ich sehe es als bildungspolitischen Auftrag, die Biodiversität zu fördern und den Menschen die Natur näher zu bringen.“ Gern erinnerte er sich auch an seine ersten Besuche im Park, als er als Kind bei einer Jagd Gast sein konnte.

Pernkopf blickte auf die letzten zwei Jahre zurück: „Die Pandemie hat uns die Bedeutung des Naherholungsraumes vor der Haustüre vor Augen geführt, und die aktuelle politische Lage zeigt, dass der ländliche Raum zum Gewinner geworden ist, denn nur hier kann man Lebensmittel erwirtschaften.“ Der Dank des Hauses Liechtenstein galt an diesem Tag nicht nur dem Land für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, sondern auch den Mitarbeitern vor Ort, Oberförster Thomas Rupp und Susanne Käfer. Der Samstag gehörte dem Publikum. Bei freiem Eintritt konnten Groß und Klein zahlreiche Attraktionen genießen.

