Nach längerer Vorbereitung und Überprüfung seitens der Bezirkshauptmannschaft wurde die Verordnung für Tempo 40 auf Hinterbrühls Nebenstraßen genehmigt, eine Umsetzung ist somit möglich.

Ortschef Erich Moser, ÖVP, erläutert: „Tempo 40 auf Nebenstraßen soll eine Verkehrsberuhigung auf unseren Straßen bringen und ist schon in vielen Nachbarorten sehr verbreitet. Hier hat die Hinterbrühl Nachholbedarf.“ Auf den Landesstraßen (Gaadner Straße, Hauptstraße, Johannesstraße) bleibt Tempo 50.

"Das bedeutet Langsamfahren und Schauen"

Bei jenen Straßen, wo jetzt schon Tempo 30 gilt, bleibt dies in der Regel auch. Wichtig ist, so Moser, „dass das Ganze zonenweise geschieht, sodass eine bessere Übersichtlichkeit gegeben ist.“ Die Hauptstraßen sind nicht eingeschlossen, weil es Landesstraßen sind.

Eine weitere Bedingung des Verkehrssachverständigen war, dass in manchen Straßenzügen verkehrsberuhigende Maßnahmen gesetzt werden müssen: so wird in der Parkstraße, der Graf Maillath-Gasse und der Hortigstraße Rechtsvorrang „eingeführt“. Wenn man künftig durch die Parkstraße von der Hauptstraße (Seegrotte) fährt, konnte man bisher in einem durchfahren. Das wird nun nicht mehr möglich sein, weil nun die Gartengasse, die Regenhartstraße, die Beethovengasse und die Anningerstraße Vorrang haben. Moser: „Das bedeutet Langsamfahren und Schauen.“