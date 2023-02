Auf in die Katastrophen-Region: Sittner im Erdbebenhilfe-Einsatz .

"In den nächsten Stunden wird es sich entscheiden": Am Dienstagnachmittag war Hinterbrühls Feuerwehrkommandant Franz Sittner schon in der Kaserne in Korneuburg mit den Vorbereitungen für seinen Hilfseinsatz in der Türkei befasst. Wenig später stand schon fest: "Abflug 17 Uhr mit einer AUA-Maschine." Das Vorauskommando war zu diesem Zeitpunkt schon unterwegs.