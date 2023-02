Hinterbrühl/Türkei Sittner im Erdbeben-Gebiet: Zeit drängt, Einsatz geht unter die Haut

Lesezeit: 2 Min GS Gaby Schätzle-Edelbauer

Franz Sittner bei einer Lagebesprechung. Foto: privat

„Noch keine Lebendrettung“, bedauerte Hinterbrühls Feuerwehrkommandant Franz Sittner im Laufe des Einsatzes in der Türkei am Donnerstag. „Wir versuchen, in der Nacht in noch nicht kontrollierte Sektoren zu kommen. Die Treibstoffversorgung ist besser geworden, wir können weiter arbeiten.“