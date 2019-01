Auf der Außenringautobahn A21 bei Hinterbrühl ereignete sich am Samstagabend ein Verkehrsunfall mit einem Kleinbus. Das mit mehreren Personen besetzte Fahrzeug verunfallte bei starkem Schneefall und nasser Fahrbahn auf der Richtungsfahrbahn Wien, kippte dabei um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen.

Zu Beginn ging man von einem Unfall mit einem Bus aus, in dem mehrere Personen eingeklemmt sein sollten, was zu einem Großalarm für die Rettungskräfte führte.



Die Feuerwehren Sparbach und Sittendorf wurden zur Menschenrettung alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass keine Personen eingeklemmt waren. Die Insassen wurden bereits von einem Rettungsdienst-Team am Fahrbahnrand versorgt.



Die Feuerwehren mussten das Fahrzeug mit Hilfe eines Ladekrans aufstellen und beseitigten ausgelaufene Betriebsmittel. Der verunfallte Kleinbus wurde durch die Feuerwehr von der Autobahn gebracht.