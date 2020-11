Eine Lesung in der Schönlaterngasse, einmal noch Kultur vor dem Lockdown genießen. Das war das Ziel von Gaby Schätzle-Edelbauer und ihrer Tochter Raphi, einer mehrfach ausgezeichneten Autorin.

"Mama, wo bist du? Lauf sofort in ein Haus und versteck dich!"

"Ich hab mich verabschiedet, bin Richtung Lugeck gegangen, als mein Handy geläutet hat. Raphi rief mich an: ,Mama, wo bist du? Lauf sofort in ein Haus und versteck dich!". Das habe sie auch gleich gemacht, ohne die Situation gekannt zu haben. "Ich bin ins Zanoni gelaufen, wie viele andere. Wir haben uns in die tieferen Etagen zurückgezogen, oben gibt es nur gut beleuchtete Glasfronten. Raphi war ein paar hundert Meter weiter in der ,Alten Schmiede'. Sie wollte zu mir. Ich hab ihr gesagt, sie soll bleiben wo sie ist."

Dann ein Problem, das man gerade in solchen Situationen nicht brauchen kann: "Mein Handyakku war quasi leer." Das Zanoni-Team war "sehr hilfsbereit, hat alles zugesperrt, uns mit Wasser versorgt. Eine liebe Amerikanerin hat mir über ihr Handy den Kontakt mit meiner Tochter ermöglicht. Raphi war sehr tough, sie hat gesagt, ich soll ihr mir ihre Telefonnummer auf die Hand schreiben - für alle Fälle".

Die Lage im Lokal wurde immer dramatischer. "Zwei junge Mädchen sind kollabiert, haben geweint, erbrochen, sind auf dem Boden gelegen. Sie wurden von den Anwesenden gut versorgt. die Hilfsbereitschaft war großartig."

Schwer bewaffnete Polizisten haben die Tore zum Haus bewacht. Informationen waren spärlich, "es gab viele Gerüchte, ein älteres Ehepaar hat übers Handy Infos erhalten und alle informiert. Sie haben uns gesagt, dass uns die Polizei evakuieren wird".

Nach bangen Stunden war es so weit: "Polizisten kamen ins Zanoni, haben uns informiert, wie und auf welchem Weg wir den ersten Bezirk verlassen sollen. Die Kärntner Straße war total abgesichert, Öffis gab's keine mehr im Ersten, auch keine Taxis. Ich bin zu Fuß Richtung Wienzeile gegangen und hab dann ein Taxi in Mödling angerufen, mein Auto stand in Siebenhirten." Raphi durfte zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus "ihrem" Lokal. Erst später kam die Meldung von ihrer sicherer Heimkehr.

Für Schätzle-Edelbauer bleibt die Nacht des Schreckens wohl noch lange in Erinnerung: "Ich habe zuvor noch nie in Augen von Menschen geblickt, die in Panik weglaufen. Die Polizei und alle anderen Einsatzkräfte haben einen großartigen Job gemacht."