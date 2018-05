Ein gerade 18 Jahre alt gewordener Russe, der in Hinterbrühl lebt, und seine 14-jährige Freundin aus Baden standen wegen dem Verbrechen der „Terroristischen Vereinigung“ und „Kriminellen Organisation“ vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft sollen die Angeklagten als Mitglied der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) Propagandamaterial über Messengerdienste versendet haben, um Mitglieder zu werben.

Der Mann soll zudem geplant haben, sich mit seiner Freundin nach Syrien abzusetzen, um dort an der Kampfhandlungen teilzunehmen. Weiters wurde ihm eine versuchte Nötigung in einem Wiener Lokal zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, da der Mann laut Gutachter unter einer Persönlichkeitsstörung leide.

Verteidigerin Renate Weinberger gab an, der 18-Jährige habe sich „verleiten lassen. Er lernte in einer Wiener Moschee Leute kennen. Seine Rolle im IS ist eine sehr untergeordnete; seine Freundin hat er angeworben, weil er eine Seelengenossin brauchte“.

"Ich war verliebt in ihn"

Die bereits strafmündige Schülerin gab an, die IS-Ziele nicht ernst genommen zu haben. „Ich war verliebt in ihn.“ Sie habe kein Werbematerial weitergegeben und wollte nie nach Syrien. Auch genauere Vorstellungen, wer oder was der IS ist, habe sie nicht. Die junge Frau wurde zu sechs Monaten bedingter Strafe verurteilt, außerdem wurde Bewährungshilfe angeordnet.

Der Hauptangeklagte erklärte, dass er in der Moschee angesprochen worden sei und in eine WhatsApp-Gruppe aufgenommen wurde. Warum er seine Freundin mitnehmen wollte, wisse er nicht mehr. Er habe nie wirklich nach Syrien gewollt.

Der Gutachter bestätigte die erhöhte Rückfallwahrscheinlichkeit und eine geistig-seelische Abartigkeit durch die krankhafte Persönlichkeitsstörung. Der Angeklagte wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt und wird eingewiesen. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig.