Das Mädchen ist nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich 1,60 Meter groß und etwa 60 Kilo schwer. Es hat blaue Augen und dunkelbraunes Haar.

Die 14-Jährige war zuletzt u.a. mit einer kurzen, schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet.

Über Ersuchen der Mutter erging am Freitag die Bitte um Veröffentlichung der Lichtbilder an die Medien. "Eine Einverständniserklärung der Mutter zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor", gab die Polizei in einer Aussendung bekannt.

Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.