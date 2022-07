Hinweise erbeten Polizeiermittlung: E-Scooter in Perchtoldsdorf gestohlen

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

Foto: LPD NÖ

E in bislang unbekannter Täter ist verdächtig, am 16. Mai 2022, gegen 18.45 Uhr, am Bahnhof in Perchtoldsdorf, beim dortigen Fahrradständer, einen E-Scooter der Marke Xiaom durch Aufbrechen der Sperrvorrichtung gestohlen zu haben.