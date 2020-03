Vier bislang unbekannte Jugendliche verfolgten am Donnerstagabend einen 14-jährigen Gumpoldskirchner in der Wiener Straße vom Bahnhof kommend Richtung Ortszentrum. Dann stoppten sie ihn plötzlich, forderten unmissverständlich Geld, ehe es Faustschläge ins Gesicht hagelte. Dem nicht genug, rissen die Verdächtigen ihrem wehrlosen Opfer auch noch die Sportschuhe von den Füßen und flüchteten.

Eine Zeugin kam dem Jungen zu Hilfe, setzte ihn ins Auto und fuhr auf der Suche nach den Jugendlichen Richtung Bahnhof los.

Tatsächlich: Das räuberische Quartett hielt sich am Park & Ride-Parkplatz auf und nahm sofort Reißaus, als sie ihr Opfer erkannten. Die Zeugin ließ nicht locker, fuhr einem der Flüchtigen nach und stellte ihn in der Mühlackergasse. Er hatte die Sportschuhe des Opfers bei sich, gab an, aus Linz zu sein, händigte die geklauten Sportschuhe aus und lief davon.

Fahndung nach einem Sportmode-Fan läuft

Im Landesklinikum Mödling stellten die Ärzte unter anderem eine Kieferprellung fest, die Polizei fahndet nach dem Verdächtigen.

Fahndung: Beim Gesuchten handelt es sich um einen etwa 17-jährigen Jugendlichen, bekleidet mit grauem Pullover, kurzer grauer Hose, weißen „Puma“-Socken und weißen „Nike“-Sportschuhen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, in erster Linie jedoch die in Gumpoldskirchen.