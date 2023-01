Täter behoben Bargeld nach Geldbörsendiebstahl in Mödling

In der Geldbörse befanden sich auch Ausweise und zwei Bankomatkarten.

Die unbekannten Täter führten am 8. November 2022, gegen 12.45 Uhr, bei einer Bankfiliale in Mödling und gegen 15.45 Uhr bei einer Bankfiliale in 1140 Wien mehrere Bargeldbehebungen durch. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Mödling, unter der Telefonnummer 059133-3330, erbeten.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.