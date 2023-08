Täter in Wiener Neudorf gesucht: Sneaker als Anhaltspunkt

Ein bislang unbekannter männlicher Täter ist dringend verdächtig, am 24. Mai dieses Jahren gegen 23 Uhr, am Betriebsgelände eines Freizeitparks in Wiener Neudorf einen Einbruchsdiebstahl verübt und dabei einen hohen zweistelligen Bargeldbetrag gestohlen zu haben.

Der Mann trug ein solches Sneakermodell.

Der bislang unbekannte Täter trug auffällige Sneaker, siehe am Bild anbei. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wiener Neudorf, Telefonnummer 059133-3344, erbeten.