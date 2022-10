Wiener Neudorf: Hausmann macht dicht

Die Insolvenzursache liegt im Wesentlichen in einem Pandemie-bedingten geänderten Kundenverhalten Richtung Onlineeinkauf, was massive Auswirkungen auf den stationären Handel nach sich ziehe. Das Unternehmen wurde bislang an sieben Standorten unter der Aufsicht des Insolvenzverwalters (sechs Non Food Cash & Carry-Märkte sowie die Großhandelszentrale in Freistadt) fortgeführt, geht aus einem Bericht des Kreditschutzverbandes 1870 (KSV) hervor. Im Fortbetrieb konnte zwar auf bestehende Handelswaren zurückgegriffen werden, in weiterer Folge gestaltet sich der Einkauf von neuer Ware aber als problematisch.

In einem ersten Schritt werden die Filialen in Villach und Wiener Neudorf mit Freitag geschlossen; 22 Dienstnehmer sind betroffen.

Es sei zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen, dass auch die restlichen Filialen geschlossen werden und hinkünftig nur noch der der Betrieb der Großhandelszentrale in Freistadt bestehen bleibt. Angemeldet wurden bislang 420 Forderungen (inklusive der Dienstnehmerforderungen) mit einem Volumen von etwa 15,7 Millionen Euro, erläutern die KSV-Experten.

Die Sanierungsplan-Tagsatzung ist für 25. Jänner anberaumt.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.