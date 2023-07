50-Jahr-Jubiläum Donauwörth

Viele Perchtoldsdorfer kennen dieses Gebäude: Seit 50 Jahren weht neben der schwarz-gold-blauen Flagge der ehemaligen Reichsstadt und heutigen Großen Kreisstadt Donauwörth auch das Perchtoldsdorfer Rot-Weiß-Rot der Partnerkommune an der Fassade des Donauwörther Rathauses. Auf dieser historischen Ansichtskarte von 1931 fehlt sämtlicher Flaggenschmuck, ansonsten aber ist das historische Ortsbild von „Nordschwabens freundlicher Mitte“ weitgehend unverändert. Seit 1973 herrscht zwischen Petersbach und der Stadt am Zusammenfluss von Donau und Wörnitz rege und intensive Partnerschaft, die ihre auch nach einem halben Jahrhundert noch vorhandene Vitalität und Spannkraft dem Austausch auf der amtlichen Ebene der Gemeindepolitik und -verwaltung, vielmehr aber einem intensiven Miteinander von zivilgesellschaftlich und ehrenamtlich engagierten Menschen in beiden Kommunen und deren reichem Vereinsleben bezieht. Etwa 550 Kilometer trennen die beiden mit gut 19.000 (Donauwörth) und 18.000 (Perchtoldsdorf mit Zweitwohnsitzern) Einwohnern annähernd gleich großen Siedlungen. Die jahrzehntelange Verbundenheit dokumentieren im jeweiligen Stadtbild aber nicht bloß offizielle Symbole wie Fahnen und Straßennamen, sondern unter anderem auch die Partnerschaftsbrunnen, der in Perchtoldsdorf am Siegfried Ludwig-Platz beim Freizeitzentrum situiert ist. In der Donauwörther Promenade wurde aus Anlass des 30-jährigen Partnerschaftsjubiläums 2003 eine gelbblühende Magnolie gepflanzt, in deren Umfeld ein Ruhe- und Rastplatz für Wander- und Radtouristen mit entsprechenden Informationsmöglichkeiten entstand.