50-Jahr-Jubiläum mit Donauwörth

Wie die Donauwörther Historikerin Friederike Rieger 2018 in der April-Ausgabe der „Perchtoldsdorfer Rundschau“ sehr überzeugend dargelegt hat, ist eine erste direkte Verknüpfung zwischen Perchtoldsdorf und Donauwörth bereits für die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert anzusetzen: Königin Elisabeth, Ehefrau des Staufers Konrad IV., Schwester Ludwigs, des Strengen von Bayern, und Mutter Konradins von Hohenstaufen gehörte zwischen 1246 und 1266 Stadt und Burg Mangoldstein in Donauwörth. Ihre Tochter Elisabeth aus der Ehe mit Graf Meinhard von Görz-Tirol, Halbschwester Konradins, und später als Ehefrau König Albrechts I. Stammmutter der Habsburger, war Perchtoldsdorf verbunden und hatte sich zwischen 1308 und 1313 mit dem Plan der Errichtung eines Bürgerspitals getragen.

Von diesem Vorhaben berichtet „ain uralts klains brieffl“, dem zu entnehmen ist, dass „ihrer durchleuchtigkait gelibste fraw muetter Elisabeth römische künigin […] ain spital zu stifften vorhabens gewesen“. Als Bauplatz war eine Brandstatt im südöstlichen Bereich des Marktplatzes vorgesehen, doch durchkreuzte Elisabeths Tod 1313 diese Ambitionen, die erst von Herzogin Beatrix ein gutes Jahrhundert später in der Wiener Gasse umgesetzt wurden. Die Geschichte von Mutter und Tochter in eine Zeit des Aufbruchs für die beiden heute verschwisterten Kommunen: 1301 wird Donauwörth Reichsstadt und für Perchtoldsdorf ist der Übergang an die Habsburger 1308 eine wichtige Wegmarke auf dem allmählichen Weg vom bäuerlichen zum bürgerlichen Gemeinwesen.