50 Jahre Partnerschaft Perchtoldsdorf - Donauwörth

Kommunale Partnerschaften sind „das Treffen von zwei oder mehreren Gemeinden, die gemeinsam verkünden, dass sie sich verbinden, um mit einer europäischen Perspektive zu handeln, um ihre Probleme gemeinsam zu lösen und um untereinander immer engere Freundschaftsbeziehungen zwischen den Bürgern zu entwickeln“, wie Jean Bareth, einer der Väter dieser Idee und des Council of European Municipalities and Regions (CEMR) 1953 skizzierte. Die Idee der Gemeindepartnerschaften entstand auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. In der zwingenden Einsicht der Notwendigkeit des dauerhaften Friedens ging man davon aus, dass Völkerverständigung nicht allein auf der gesamtstaatlich-politischen Ebene erfolgen könne, sondern von den Menschen aktiv mitgetragen werden müsse. Die gegenseitige Annäherung kann durch allgemeine Austauschprogramme, Aus- und Weiterbildung, kulturelle und gesellschaftliche Aktivitäten erfolgen. Entscheidend für das Gelingen einer Partnerschaft sind Einigkeit über die Partnerschaftsziele, aber auch sich ähnelnde bzw. sich ergänzende Strukturen oder das Vorhandensein von attraktiven Anknüpfungspunkten wie historische Beziehungen. In Österreich entfallen 76 Prozent aller Kooperationen auf Gemeinden in den Nachbarstaaten. Knapp die Hälfte aller Partnerschaften bestehen mit deutschen Gemeinden, wie jene zwischen Perchtoldsdorf und Donauwörth (Bild) - seit 50 Jahren. Insgesamt sind in Niederösterreich mit 136 Gemeinden ein gutes Viertel der Kommunen auf diese Art und Weise international vernetzt.