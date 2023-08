50 Jahre Partnerschaft mit Donauwörth

Perchtoldsdorfs Partnerkommune liegt am Zusammenfluss von Wörnitz und Donau. Schon um 500 gab es erste Siedlungskerne im heutigen Stadtteil Ried und in der Nähe verlief die römische Fernstraße „Via Claudia Augusta“. Im Zuge der Vorbereitungen zur schicksalsträchtigen Schlacht auf dem Lechfeld 955 gegen die Magyaren entstand eine erste Donauquerung. Seit 1030 urkundlich, erhielt die „Schwäbischwerd“ genannte Siedlung im Jahre 1094 eine Benediktinerabtei „Heilig Kreuz“ und 1301 den Status einer freien Reichsstadt. Seit 1608 bayrisch, ging ein Bedeutungsverlust mit der eingebüßten Reichsstandschaft einher, der sich in wirtschaftlichem und kulturellem Rückgang äußerte. Mehrfach wurde Donauwörth Schauplatz kriegerischer Handlungen, etwa im Dreißigjährigen Krieg oder durch die Schlacht am Schellenberg 1704. Die militärische Komponente der Stadtgeschichte legt allerdings auch eine Rutsche nach Perchtoldsdorf und spielt in die Partnerschaftsgeschichte hinein, worauf noch gesondert einzugehen sein wird. Mit dem Bahnbau Augsburg-Nürnberg und der Donautalbahn Regensburg-Ingoldstadt-Ulm sowie einer Strecke nach Aalen im 19. Jahrhundert kommt es zur Ansiedlung verkehrsständischer Betriebe, die allerdings zum Ziel von US-Bomberverbänden werden. Große Teile des Stadtgebiets um den Bahnhof und auch das historische Zentrum werden in der Endphase des Zweiten Weltkriegs schwer zerstört. 1998 wird Donauwörth zur „Großen Kreisstadt“ im Landkreis Donau-Ries erhoben.