Erinnerungen an Prinz Philip in Gumpoldskirchen .

Der 19. Februar 1982 ist Teil der Gumpoldskirchner Geschichte: Der am Freitag im 100. Lebensjahr verstorbene Prinz Philip, Duke of Edinburgh, war in Begleitung des damaligen Landeshauptmann-Stellvertreters Erwin Pröll, Bezirkshauptmann Heinz Eischer und Bürgermeister Josef Wencl zu Gast im Weinort. Vor allem die Weinverkostung im Luegerkeller soll Prinz Philip sehr gefallen haben.