Protest gegen Bauprojekt in Perchtoldsdorf

Michael-Matthias Emich wohnt in der Hochstraße und ist einer der Anrainer, die unbedingt verhindern wollen, dass ein Wohnprojekt, das 18 Wohnungen und 23 Stellplätze umfassen soll, verwirklicht wird.

Die Wohnung soll auf einem schmalen Fahnengrundstück gebaut werden, auf dem zurzeit ein Einfamilienhaus steht. Die Zufahrt zu dem Grundstück ist nur über einen fast 100 Meter langen, überaus schmalen Weg möglich – dabei ist aber teilweise mit Gegenverkehr zu rechnen. Die Abfahrt erfolgt über den Willibald Schlief-Weg, der stellenweise nur zwei Meter breit ist.

„Schuld ist das Land NÖ, denn die Gemeinde wollte auch für dieses Grundstück maximal zwei Wohneinheiten verordnen, was leider abgelehnt wurde.“

Emich betont: „Schuld ist das Land NÖ, denn die Gemeinde wollte auch für dieses Grundstück maximal zwei Wohneinheiten verordnen, was leider abgelehnt wurde.“ Den Anrainern ist völlig unklar, „wie die Bautätigkeit bewältigt werden soll. Schwere Lkw und Bagger haben kaum eine Zu- und Abfahrtsmöglichkeit, deshalb fordern wir die Baubehörde auf, diesen Aspekt stärker zu berücksichtigen. Vor allem, da eine Gefährdung und Beschädigung von Gebäuden nicht ausgeschlossen werden kann“.

Sollte der Wohnblock tatsächlich errichtet werden, so fürchten die Anrainer auch ein massives Verkehrsproblem, denn schon jetzt ist die Hochstraße eine äußerst intensiv befahrene Straße.

„Es wurden bereits über 100 Protestunterschriften der Anrainer gesammelt und an Bürgermeisterin Andrea Kö übergeben. Diese hat ein Treffen mit dem Bauträger vor Ort organisiert.“

Das Ein- und Ausfahren aus manchen Grundstücken würde dann einem Harakiri-Akt gleichen. Schon in den vergangenen Jahren wurden diverse Bauprojekte in der Hochstraße umgesetzt, die allesamt auf Proteste der Anrainer stießen. Schon 2018 lautete die Forderung, das gesamte Bauland-Wohngebiet auf maximal zwei Wohneinheiten zu beschränken.

Die Anrainer wollen alles, was in ihrer Möglichkeit steht versuchen, um dieses Projekt abzuwenden. Emich informiert: „Es wurden bereits über 100 Protestunterschriften der Anrainer gesammelt und an Bürgermeisterin Andrea Kö übergeben. Diese hat ein Treffen mit dem Bauträger vor Ort organisiert.“ Die Gemeinde-Chefin will zu dem Projekt derzeit keine Stellungnahme abgeben, „weil es sich dabei um ein laufendes Bauverfahren handelt“.

Was den Anrainern weiter sauer aufstößt, ist der geplante offene Müllplatz direkt an der Hochstraße. „Zukünftig wird es eine unerträgliche Belastung durch Gestank, Ratten und Ungeziefer geben“ meinen sie, „für die wichtigste Heurigenstraße im Ort ist das sicher keine Werbung.“

