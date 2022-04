Mödlinger Klavier-Duo am Sprung ins Wiener Konzerthaus

Werbung

Benjamin Zumpfe (26), mehrfacher „prima la musica“-Preisträger, der „in allen Musikrichtungen zu Hause“ ist, schloss bislang alle seine Studien — Komposition und Klavier IGP (Instrumental-Gesangs-Pädagogik) an der Universität für Musik und darstellende Kunst (mdw) sowie das Klavier-Konzertfach an der MUK (Musik- und Kunst-Privatuni) mit Auszeichnung ab.

Aktuell absolviert Zumpfe Masterstudien „Klavier“ bzw. „Klavier IGP“ und er gewann den Online-Klavierwettbewerb in der Kategorie „Original“ mit einer Eigenkomposition. Aktuell zeichnete eine internationale Jury Zumpfe für seinen Vortrag mit dem „Majestic Excellence Award“ aus. Der Klaviervirtuose und Komponist erhielt nicht nur eine Trophäe und ein E-Diplom, sondern eine Beteiligung an zwei CD-Produktionen sowie die Teilnahme an einem Galakonzert.

Hauptpreis wird musikalisch eingelöst

Apropos Gala-Konzert. Da rückt der Auftritt im Schubert-Saal des Wiener Konzerthauses am 25. April näher. Den haben Zumpfe und seine – auch private – Partnerin Cansu Özdamar (22) als Duo „In Fide“ im Rahmen eines „Musica Juventutis“-Auswahlspiels als Hauptpreis eingeheimst.

„Wir werden uns mit zeitgenössischen Stücken und Eigenkompositionen präsentieren“, freut sich Benjamin auf den Termin. Aktuell proben die beiden dafür zweimal wöchentlich intensiv, etwa ab Ostern dann täglich.

Beruflich haben Cansu & Benjamin klare Vorstellungen: „Wir werden langfristig in die Pädagogik investieren, nebenbei aber auch konzertieren. Ich mag Konzerte“, meinte Zumpfe. Das mit dem Unterrichten wird bei Benjamin schon bald klappen. Er hat einen Job in der Musikschule Triestingtal (Bezirk Baden) angenommen.

Dafür ist es um die Hitparadenstürmer „Einfach Flo“ (ehemals „FlowRag“) rund um Florian Ragendorfer und Richard Gillissen, dem Zumpfe als Keyboarder angehört, derzeit ruhiger geworden.

Tickets für den Konzerthaus-Auftritt von „In fide“:

www.konzerthaus.at

