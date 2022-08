Höhe Brunn am Gebirge Kilometerlanger Stau auf A21 nach Unfall

E in Unfall auf der Außenring Autobahn (A21) auf Höhe Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) in Fahrtrichtung Wien am Samstag in den Mittagsstunden hat nach ÖAMTC-Angaben einen kilometerlangen Stau zur Folge gehabt.