Es sind inzwischen über 40 Jahre her, dass sich in Mödling Jazzbegeisterte zusammentaten und mit einem Gastspiel des Charlie Byrd-Trios den Startschuss zur Gründung des „Jazzforum“ gaben. Nach diesem großen Erfolg in der Mödlinger Bühne folgten zahlreiche weitere Events unter anderem im Schöffelhaus, in der Kirche St. Michael oder im Gewerbesaal. Akteure der ersten Stunde waren unter anderem Dieter Schnell und Karl Burg. Nach dem Ausbau des Kursalons war dieser Schauplatz von zahlreichen Konzerten, bei denen nationale und internationale Jazz-Größen in Mödling gastierten und den Club weit über die Stadt- und Bezirksgrenzen hinaus bekannt machten.

1989 endete diese erste Ära des Vereins aus finanziellen Gründen. Der folgende Dornröschenschlaf dauerte bis ins Jahr 2009, als man beschloss, das Jazzforum II zu gründen.

Im Keller des Mödlinger Mautwirtshauses fand man eine geeignete Veranstaltungsstätte, wo einmal im Monat Konzerte stattfinden konnten.

Nun wurde der Vorstand gewählt, Obmann ist wieder Karl Burg. Für die Öffentlichkeitsarbeit ist Bärbel Mariner verantwortlich. Derzeit machen allerdings die Corona-Maßnahmen einen Strich durchs Veranstaltungsprogramm. Mariner bedauert: „Leider mussten wir unser Konzert am 16. Oktober mit Ines Reiger absagen, auch das Gastspiel des Robert Schönherr-Quartetts am 30. Oktober findet nicht statt.“

Obmann Karl Burg hofft auf eine baldige Besserung der Lage: „Dann freuen wir uns auf unsere neue ,Concert Hall’, dem „Little Itali“ in Mödling, Neudorfer Straße 10.“