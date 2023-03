Rettungsaktionen für das „Beatrixheim“

Seit die Landesgesundheitsagentur (LGA) und Land NÖ verkündet haben, dass das Beatrixheim als Sanierungsfall gilt, nicht länger betrieben werden kann und für Mitarbeiter sowie Bewohner andere geeignete Plätze gefunden werden müssen, laufen die Telefone heiß. Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, verspricht: „Wir werden alles nur Mögliche tun, um noch eine Lösung im Sinne der Betroffenen zu erwirken.“ Die Chancen dazu sind nicht gut, die Ausgangsposition der Gemeinde ebenso wenig: Der Grund gehört dem Land, die LGA betreibt die Einrichtung.

Sehr zeitnahe soll es jedenfalls ein Gespräch mit Vertretern der LGA, des Landes und allen Fraktionsobleuten geben, betont Kö. Parallel dazu bleibt sie in der Vermittlerrolle, was die Suche nach einem Grundstück für einen Neubau betrifft: „Ich denke, es steht außer Frage, dass wir weiterhin Standort einer Pflege- und Betreuungseinrichtung sein müssen.“

Schuster sieht Parallelen zum „Schwedenstift“

Ins selbe Horn stößt Landtagsabgeordneter Martin Schuster, ÖVP. Er erinnert sich an seine Ära als Perchtoldsdorfer Bürgermeister zurück: „Damals war es ähnlich. Es hat plötzlich geheißen, das Schwedenstift kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Zu alt, zu klein, nicht mehr zeitgemäß. Auch die Umsiedlung der Bewohner ist damals im Raum gestanden.“ Zum Glück sei es gelungen – unsägliche Diskussionen in der Bevölkerung inklusive – „einen hervorragenden Standort für den Neubau zu finden“. Der große Unterschied zur jetzigen Situation: „Wir konnten damals die Fertigstellung des Neubaus in der Theresienau abwarten und dann übersiedeln.“

Ob das 500.000-Euro-Angebot der Gemeinde zur Behebung der eklatantesten infrastrukturellen Mängel – und somit zur vorläufigen Aufrechterhaltung des Betriebs – im Land auf Gehör stößt, ist noch nicht bekannt. Fix ist, dass der Zeitpunkt für derartige Entscheidungen ein sehr ungelegener ist: Die konstituierende Sitzung des Landtags ist am 23. März. Wer danach landesrätlicher Ansprechpartner (derzeit Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP) für den Pflegebereich ist, ist noch Sache der Verhandlungsrunden.

SPÖ-Weninger feilt an parlamentarischer Anfrage

Für Landtagsabgeordneten Hannes Weninger, designierter Klubobmann der SPÖ NÖ, ergeben sich „rund um die überfallsartige Schließung viele Fragen, für die sich die Verantwortlichen im Land rechtfertigen müssen“. In Zusammenarbeit mit der SPÖ Perchtoldsdorf arbeite er an einer detaillierten parlamentarischen Anfrage. „Zentrale Punkte sind, wie es soweit kommen konnte, dass man ein gar nicht so altes Gebäude derart verfallen lässt, seit wann die Schließungspläne am Tisch liegen und ob Grundstücksspekulationen die Entscheidung beeinflusst haben“, präzisiert Weninger. „Die größte Sorge gilt natürlich den Betroffenen und Angehörigen, die laut Schreiben der Landesgesundheitsagentur Verlegungen bis nach Gloggnitz befürchten.“

Laut LGA habe man bereits im Herbst gefürchtet, aufgrund der defekten Infrastruktur „akut absiedeln zu müssen“. Ergo sei es „fahrlässig, in diesem Umfeld pflegebedürftige Menschen zu versorgen, die eben genau auf diese Versorgungssicherheit angewiesen sind“.

