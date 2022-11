Fußgänger in Laxenburg angefahren und schwer verletzt

Wie die FF Laxenburg in einer Aussendung am Donnerstag berichtete, erfasste ein Fahrzeuglenker mit seinem Pkw am Schutzweg einen Fußgänger und stieß diesen zu Boden. "Durch ein eingeleitetes Ausweichmanöver kollidierte der Wagen in weiterer Folge mit einem entgegenkommenden Fahrzeug", vermeldete die Feuerwehr weiter. Der angefahrene Mann sei schwer verletzt in einem angrenzenden Grünstreifen zu liegen gekommen.

Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeikommender Feuerwehrmann aus Laxenburg, der beruflich als Notfallsanitäter beim Roten Kreuz tätig ist, habe bis zum Eintreffen des Notarztwagens gemeinsam mit seiner Freundin Erste Hilfe geleistet, schilderte die Aussendung. Nach Ankunft der Einsatzkräfte der Laxenburger Wehr unterstützten die den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung und bauten den erforderlichen Brandschutz auf; von der Polizei Laxenburg war bereits eine Sperre der Einsatzstelle und örtliche Umleitung eingerichtet worden.

Auf Grund der schweren Verletzungen des Mannes forderte der anwesende Notarzt den ÖAMTC-Rettungshubschrauber an. Als Landeplatz nutzte man die Feuerwehrausfahrt, einer der Florianis wies den Hubschrauber bei der Landung ein.

