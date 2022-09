Dem 80er folgte der Ehrenring für Mödlinger Ferdinand Rubel

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am 1. September feierte der langjährige Kommunalpolitiker, Finanzstadtrat und Vizebürgermeister (1998 bis 2022) Ferdinand Rubel, ÖVP, seinen 80. Geburtstag. Am Tag darauf gratulierte die Stadtgemeinde standesgemäß: Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, überreichte vor fast vollständig versammeltem Gemeinderat den Ehrenring. Eine Auszeichnung, die „kaum jemand durch sein Lebenswerk und seine vielfältigen Leistungen für Stadt und Land so verdient hat wie du“, merkte der Stadtchef in seiner Laudation an.

Rubel, erst seit dem Frühling Polit-Pensionst, hat in seinen acht Lebensjahrzehnten viel erlebt. Als Wiener Sängerknabe war er auf Tour durch Amerika, Australien bis Tasmanien, nach der Matura an der Handelsakademie am Hammerlingplatz in Wien bekleidete er das Amt des Prüfers der Revisionsabteilung der NÖ Landeslandwirtschaftskammer.

Danach begann Rubels Karriere im Bereich des kommunalen Wohnbaus, wo er von 1963 bis 2009 in verschiedensten Funktionen für die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft AUSTRIA AG tätig war: vom Hausverwalter, über die Funktionen des Vorstandsmitglieds und Aufsichtsratsmitglieds, bis zur Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden als Karrierehöhepunkt.

„Seine Verbundenheit mit den gemeinnützigen Wohnbauträgern wirkte sich auch indirekt positiv auf die Stadt Mödling aus“, ließ Hintner nicht unerwähnt. „Seinen Bemühungen war es zu verdanken, dass sich die gesamte WETGruppe bei uns am Bahnhofplatz angesiedelt hat.“

„Umsichtiger Hüter des städtischen Budgets“

Nicht zuletzt sei „Ferdinand treuer Begleiter und kluger Ratgeber – aber vor allem ein umsichtiger und im höchsten Maße verlässlicher Hüter, Sanierer und Bewahrer des städtischen Budgets“ gewesen.

Eng verbunden ist Rubel auch mit der katholischen Stadtpfarrkirche St. Othmar. Als Patronatskommissär bildet er nicht nur das Bindeglied zwischen Kirche und Gemeinde, sondern vereint in seiner Person die Interessen zum Wohle dieser beiden Institutionen. Auch die Blasmusikkapelle der Stadt Mödling hat in Rubel lange Jahre hindurch einen treuen Unterstützer und Förderer gefunden.

Der sichtlich gerührte Geehrte, Vater von vier Kindern, Großvater von 13 Enkelkindern und baldiger Urgroßvater, bedankte sich bei allen Gratulanten, ehe es zum gemütlichen Abschluss in das neue „Wein im Stock“ beim Heurigen Pferschy ging.

