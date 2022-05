Laxenburger Floriani Norbert Schiffner: Als Ehrenbürger in die Pension

Werbung

Schon vor sechs Jahren, am 24. November 2017, bekam Norbert Schiffner vom damaligen Bezirksfeuerwehrkommandant Richard Feischl das Verdienstzeichen des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes 3. Stufe verliehen, „eine besondere Ehre und Auszeichnung“, wie Feischl damals betonte.

Dem hat die Marktgemeinde Laxenburg noch eines draufgesetzt, denn Schiffner engagiert sich nicht nur seit 1974 für die FF Laxenburg, sondern arbeitet für die Gemeinde Laxenburg, ist engagierter Ansprechpartner für alle Bauangelegenheiten. Für Bürgermeister David Berl mit ein Grund, Schiffner diese Ehre zu erweisen. Der Ortschef betont: „Du bist seit nunmehr 48 Jahren ein hochaktives Mitglied unserer freiwilligen Feuerwehr. Bei der Mannschaft dank deines aufgeschlossenen und kameradschaftlichen Wesens ein beliebtes Mitglied. Und wegen deiner Genauigkeit, Beharrlichkeit und deinem Talent zur Organisation und dem Miteinander für viele junge Kameraden einfach ein Vorbild.“

„Du bist seit nunmehr 48 Jahren ein hochaktives Mitglied unserer freiwilligen Feuerwehr. Bei der Mannschaft dank deines aufgeschlossenen und kameradschaftlichen Wesens ein beliebtes Mitglied.“

Bürgermeister David Berl über den Ehrenbürger

Bereits fünf Jahre nach seinem Eintritt wurde Schiffner 1979 zum Löschmeister befördert. Und nur weitere zwei Jahre später im Jahr 1981 unter dem damaligen Kommandanten Johann Foist zum Verwalter und Mitglied des Kommandos bestellt. 1992 wurde Schiffner durch die damalige Mitgliederversammlung zum stellvertretenden Kommandanten der FF Laxenburg gewählt. Diese Funktion hatte er bis ins Jahr 2000 inne.

Schiffner war neben den vielen Einsatz- und Ausbildungstätigkeiten auch maßgeblich beteiligt und hauptverantwortlich für die Errichtung des Zubaus zum Feuerwehrhaus im Jahr 1995. In dieser Zeit wurden auch sechs Einsatzfahrzeuge angekauft bzw. ausgetauscht. Berl betont: „Auch dabei war jedes mal nicht nur deine Expertise gefragt, nein – du hast auch immer gleich die Ausschreibungen dazu selbst erstellt und alles bis ins Detail perfekt abgewickelt.“

„Man macht das, was man übertragen bekommt“

Das war für Schiffner auch in seinem Berufsleben immer selbstverständlich. „Man macht das, was man übertragen bekommt, gemeinsam mit seinem Team“, sagt der Bauamtsmitarbeiter, der in zwei Monaten in Pension geht. Dermaßen in den Vordergrund gestellt zu werden, ist nicht seine Sache. Die Überraschung, die Ehrenbürgerschaft verliehen zu bekommen, war am Sonntag nach der Florianimesse groß: „Ich habe vorher nichts geahnt, auch wenn unser Kommandant zu mir gesagt hat, warum gehst du nicht zum Frisör, am Sonntag ist Florianimesse. Ich dachte, es kommt etwas, weil ich jetzt bald vom Aktivstand in die Reserve wechsle, mit dem habe ich aber nicht gerechnet. Da hat es mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen.“

So wie er auch einfach als Feuerwehrmitglied weitergemacht hat, als er den Kommandant-Stellvertreter zurückgelegt hat, „wechsle ich dann eben in die zweite Reihe. Unser FF-Team ist froh, wenn wir tagsüber aktive Feuerwehrmitglieder im Ort haben. Einen Pensionsschock werde ich sicher nicht bekommen.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.