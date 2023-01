Hohe Politpromi-Dichte in Mödling

Werbung

ÖVP-Bezirksparteivorsitzender Martin Schuster gratulierte Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner, „Mödling zu einer Paradestadt gemacht zu haben“. Er, Schuster, betrachte es angesichts der Welt-Situation „als Gnade, hier in diesem Bezirk, in diesem Bundesland, in diesem Land, leben zu dürfen, wo man auch dank des Zusammenspiels zwischen Gemeinden und Land ganz weit vorne ist“.

Hintner blickte auf die schwierige Corona-Zeit zurück, für deren Bewältigung „es keine Blaupause gegeben hat. Ich denke, es ist uns dank des Engagements vieler Personen in großartiger Weise gelungen, die Daseinsvorsorge zu sichern. In der Krise zeigt sich eben, auf wen Verlass ist“.

Als „Meilenstein für die künftige Stadtentwicklung“ bezeichnete Hintner den Kauf des Leiner-Grundstücks in der Gabrielerstraße kurz vor dem Jahreswechsel, deutlich Worte fand Mödlings Bürgermeister zum Start des Kindergartenneubaus in der Quellenstraße: „Das Grundstück ist seit 1992 als Kindergarten gewidmet, konnte zwischenzeitlich als Spielplatz genutzt werden.“ Nunmehr sei allerdings der dringende ursprüngliche Bedarf gegeben, womit das Projekt umgesetzt werde: „Dem Egoismus einiger Eltern, die ihren Kindern weiterhin gerne vom Fenster aus beim Spielen zusehen wollen und gegen das Projekt auftreten, erteile ich eine klare Absage.“

Diese Aussage gefiel auch dem Obmann des ÖVP-Nationalratsklubs, August Wöginger: „Hans, du bist jemand, der nicht bei jedem Wind umfällt.“ Er wünschte sich zudem, dass „wir den kommenden Herausforderungen mit Motivation, Engagement und Zusammenhalt trotzen und es Wien bei Mödling heißt. Das würde mir politisch besser gefallen“.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schätzt den Bezirk Mödling in Allgemeinen und die Stadt Mödling im Besonderen: „Hier ist an allen Ecken und Enden Kultur zu finden.“ Zudem versprach sie eine Millioneninvestition für das Landesklinikum Mödling: heuer werde es ein neues Computertomografie-Gerät geben. Grundsätzlich wünscht sich Mikl-Leitner Konstruktivität, denn Destruktivität schade Niederösterreich: „Wir brauchen Anpacker, nicht Anpatzer.“





