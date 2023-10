Rundblick im Bezirk Mödling: „Hohe Treibstoffpreise sind normal“

„Die Leute haben sich daran gewöhnt. Manche beschweren sich hie und da, aber lange nicht mehr so viele wie zu Beginn der Teuerungen“, erzählt Friederike Hajdusitz. Sie leitet eine Tankstelle in Guntramsdorf und bekommt täglich mit, wie die Autofahrerinnen und Autofahrer unter den hohen Preisen leiden. „Wir haben eine Preisgestaltung, die wir als Pächter nicht beeinflussen können. Trotzdem kommen die Kunden natürlich zu uns, wenn sie sich über die Preise aufregen.“

Viele hätten sich mittlerweile an den neuen „Normalzustand“ gewöhnt. Und dennoch, sinkt der Preis schon um einige wenige Cent, merkt Hajdusitz, dass wieder mehr Menschen ihr Auto auftanken. Dass insgesamt weniger gefahren wird, bezweifelt sie: „Vom Geschäft her ist es bei uns nur minimal runtergegangen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn er ein Auto hat, dann fährt er auch und das nicht unbedingt weniger.“ Auch sei es außerhalb der Stadt schwierig, ohne eigenes Verkehrsmittel auszukommen.

Tanken vor 12 Uhr ist empfehlenswert

Karl Fischer ist Pächter einer Tankstelle in Mödling. Auch er merkt, wie die Kundinnen und Kunden Geld sparen möchten: „Ich habe als Pächter keinen Einfluss auf die Treibstoffpreise, der Sprit gehört der Eni und die machen die Preise. Diese werden am Tag so gegen 12 Uhr mittags angehoben. Das Tankverhalten der Kunden hat sich insofern geändert, dass sie eher davor tanken kommen, so zwischen 10 und 11 Uhr.“

„Die Feuerwehr muss fahren“

Nicht nur Privatpersonen spüren die hohen Treibstoffpreise, auch bei der Freiwilligen Feuerwehr ist das Tanken ein großes Thema geworden. „Beim Budgetieren ist das immer sehr schwierig“, erzählt Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller.

Er ist außerdem Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Breitenfurt. Dort war es gegen Ende des vergangenen Jahres „schon sehr knapp mit dem Geld“.

Finanziert werden die Treibstoffkosten der Feuerwehr teils durch die Gemeinden, teils durch den Verein selbst. „Wie schwerwiegend die steigenden Ausgaben sind, kommt ganz auf die Strukturen und die Größen der Gemeinden und Feuerwehren an. Bei uns wird deshalb nicht unbedingt woanders gespart, in anderen Gemeinden schaut das sicher anders aus“, erzählt Bruckmüller. Eines steht unabhängig der Preise jedoch fest: „Natürlich kann die Feuerwehr nicht sagen, dass sie einfach nicht ausfährt. Die Kosten werden also immer getragen.“

30 Prozent der Kosten macht Treibstoff aus

Auch für Fritz Müller, Geschäftsführer von Müller Transporte, spielen die Treibstoffpreise eine wichtige Rolle. Die 400 Lkw des Unternehmens, das seinen Sitz in Wiener Neudorf hat, verbrauchen auf ihren Gütertransportwegen jedes Jahr knapp 15 Millionen Liter Treibstoff. Wie sich der Preis des Sprits entwickelt, hat direkten Einfluss auf den Preis, den Fritz Müller seinen Kunden bieten kann.

„30 Prozent der Kosten sind Treibstoff. Wir passen unsere Tarife an die Dieselpreise an. Das ist mit den Kunden so vereinbart und auch der einzige Weg, wie wir noch weiterarbeiten können“, erzählt Müller. Trotzdem sei auch für ihn ein günstiger Preis relevant, zumal die Firma die Kosten vorfinanzieren müsse.

Das Rote Kreuz kann keinen Treibstoff auf Kosten der Patientinnen und Patienten sparen. Alleine in Niederösterreich benötigt die Rettungsorganisation rund 300.000 Liter Diesel pro Monat. Pressesprecherin Sonja Kellner erläutert: „Wir sind da, um zu helfen. Wir sind da, um Menschen in Not zu retten und ins Krankenhaus zu bringen. Ohne Wenn und Aber. Wir können nicht auf dem Weg zum Krankenhaus – mit einem Patienten an Bord – einfach stehenbleiben, weil die Spritkosten zu hoch sind und wir uns die Tankfüllung nicht mehr leisten können. Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu versorgen und ihnen zu helfen – auch wenn die äußeren Umstände herausfordernd sind.“

Aktuell gäbe es im Rettungsdienst noch keine elektrisch betriebenen Fahrzeuge. In anderen Leistungsbereichen werden Erprobungen durchgeführt.

Kellner merkt an: „Wir sind dazu auch im regen Austausch mit anderen Landesverbänden. Natürlich gibt es hier generelle Überlegungen, die darüber hinaus gehen, allerdings muss das Rote Kreuz auch beispielsweise im Blackout-Fall im Einsatz bleiben, das muss bei der Planung berücksichtigt werden.“