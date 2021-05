Nicht nur nach der unangekündigten Schließung der Umweltinsel „Pöllangraben“ steht das Thema Müll mehr denn je im Fokus. Martin Niegl, Referent für Infrastruktur und Abfallwirtschaft, ÖVP, erklärt: „Der Standort Pöllangraben hatte keine Zukunft, stand auf der Schließliste.“ Der Zeitpunkt ist für ihn denkbar ungünstig, „da im Zuge der Bauarbeiten in der Ferdinand Hanusch-Gasse sowie Wiener Straße (Park and Ride) die Umweltinseln derzeit stillgelegt sind“.

Niegl möchte den Brunnern mit einer Informationsoffensive die Angst nehmen und das Konzept Müll als Ganzes betrachten – „die Gebühren sind am Limit“.

Mit 205 kg Restmüll pro Jahr und Einwohner ist Brunn einer der höchsten Restmüllproduzenten im Bezirk, Ziel ist „eine Erhöhung der Trennquote wie Trennmoral“. Zukunft hat für ihn „die Hausabholung, mit dem Konzept gelber Sack, eine Entscheidung wird vom Pfand- und Recyclingsystem blockiert“. Die ARA (Altstoff Recycling Austria AG) stellt momentan keine NÖ Gemeinde auf den gelben Sack um. Fix beschlossen ist ab 1. Jänner 2022 die Hausabholung von Altpapier. Das Abfallsammelzentrum stellt für Niegl einen Schlüssel im Abfallwirtschaftskonzept dar, geplant ist, „eine Evaluierung der Öffnungszeiten, mehr Personal und bürgerfreundlichere Beratung“.

Brunn stellt derzeit 37 Umweltinseln. Bei Standorten mit Altglas kann sich der Abfallreferent bei Generalsanierungen von Straßen wie etwa der Wiener Straße im Ortskern zur Lärmverringerung Unterflursammelsysteme vorstellen, „die technische Machbarkeit muss mit den Entsorgern besprochen werden“. Moderne Technologien sollen jedenfalls genutzt werden, „um unsere Ziele zu erreichen“.

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, fügt an: „Martin Niegl hat viele interessante Ideen, die wir in den Gremien diskutieren werden. Es herrschte Einigkeit die Sammelinsel Pöllangraben zu schließen, hier wurde in großem Stil Sperrmüll und Abfall illegal deponiert. Dass das ohne Ankündigung an die Anrainer und ohne Vorbereitung passiert ist, ist eine verwaltungstechnische Panne, für die ich natürlich verantwortlich bin. Alle weiteren Schritte werden sorgfältig vorbereitet und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger umgesetzt.“