Gegen Versiegelung: Mödlinger Boden wird wiederverwendet

„Das Meiste ist bereits bebaut“, erklärt Andrea Lautermüller, Zweigstellenleiterin der Wirtschaftskammer Mödling. Deshalb gäbe es auch keine weiteren großen Projekte in der Pipeline. „Im Bezirk sind die Betriebsgebiete, die man erweitern könnte, relativ eingeschränkt. “ Als Problem sieht sie den aktuellen Stand der Dinge in Sachen Bodenversiegelung nicht, im Gegenteil: „Ich finde es produktiv, wenn das bestehende Industriegebiet, so gut es geht, ausgenutzt wird.“

Bezirksbauernkammer-Obmann Johann Tröber sieht die fortschreitende Bebauung hingegen kritischer: „Wenn Fläche versiegeln wird, rinnt Wasser zu schnell ab und kann nicht versickern. Das Wichtigste ist deshalb, wenn man schon Boden versiegelt, dann sollte man darauf achten, das Wasser nicht direkt abzuleiten, sondern es als Grundwasser zu nutzen.“ Bei großen Bauprojekten seien deshalb Versickerungsmulden vorgeschrieben, die gegen das Problem helfen sollen. Trotzdem sei „jede versiegelte Fläche für die Natur schlecht“, meint der Vösendorfer.

Leerstände nutzen statt Neubauten umsetzen

Für den Landwirt ist es demnach ein wichtiger Schritt, um gegen die Bodenversiegelung vorzugehen, bestehende Bauflächen neu zu nutzen: „Wir sollten uns überlegen, ob wirklich jeder Bau notwendig ist und wie wir am besten Leerstände und aufgelassene Betriebsgebäude weiterverwenden können.“

Einen Verbündeten hat Tröber in Vösendorfs Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP. Der spricht sich bereits „seit Jahren gegen die unkontrollierte Bebauung in Vösendorf“ aus. Aktuelle Bauprojekte wurden bereits vor seinem Amtsantritt 2020 genehmigt und mussten aufgrund der Corona-Pandemie und steigender Kosten verschoben werden. „Auch diese Bauprojekte werden aber nur auf bereits versiegelten Flächen stattfinden, es werden keine Ackerflächen versiegelt“, betont Koza. Auch eine Bausperre entlang der Ortsstraße ist in Kraft, parallel werden außerdem die Bebauungsvorschriften verschärft. Um mehr Natur in das Ortsgebiet zu bringen, sollen bei der kommenden Umgestaltung des Kirchenplatzes einige Flächen entsiegelt werden. „Wo jetzt asphaltiert ist, soll später zum Teil Wiese hinkommen“, merkt Koza an.

Mödling hat 6.000 m² Bauland eingespart

„Die Bautätigkeit, die man in Mödling sieht, erfolgt auf bereits bestehenden Grundstücken“, erzählt Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP. „Wo Neues entstanden ist, gibt es schon seit 50 Jahren gewidmete Baugrundstücke, die erst jetzt mobilisiert werden.“ Die Bebauung habe sich in den letzten Jahren deutlich reduziert: „Wir hatten vor drei Jahren eine Abrechnung, die den Verbrauch von Grünland bemessen sollte, dabei konnten wir vorlegen, dass mehr als 6.000 m² Bauland eingespart wurden.“

Neue Widmungen gibt's seit Jahrzehnten keine

In Brunn am Gebirge sollen im Bereich „Glasfabrik“ zahlreiche neue Wohnungen gebaut werden. Für Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, steht dieses Bauprojekt nicht im Gegensatz zu dem Vorhaben, die Bodenversiegelung einzudämmen. „Der campus21 ist gewidmetes Bauland, davon sind 30.000 m² komplett versiegelt, wo die Hallen der ehemaligen 'Glasfabrik' stehen. Wenn dort Wohnbau stattfindet, dann wird es auch nicht mehr, denn wir wollen so wenig wie möglich zusätzlich versiegeln.“ Neue Widmungen gäbe es schon Jahrzehnte nicht mehr, neue Bauten würden nur auf langjährigem Bauland kommen.