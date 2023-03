Gumpoldskirchnerin Johanna Spörk, Garantin für Nächstenliebe

„Man kann nicht genug Danke sagen“, begründet Schönborn die Würdigung, die Spörk als einzige Frau von insgesamt sechs Persönlichkeiten aus dem pfarrlichen Umfeld zuteil wurde. Die Gumpoldskirchnerin setzt sich Zeit ihres Lebens für die Schwachen in der Gesellschaft ein, nahm in Folge von Kriegswirren in den Nachbarländern immer wieder Flüchtlinge auf, kümmerte sich rührend um Pflegekinder und engagiert sich auch heute noch um das Wohl von Obdachlosen.

Mit vielerlei Spendensammlungen organisierte Spörk aber auch Hilfstransporte – etwa nach Moldawien, wo sie die Not der Menschen initiativ werden ließ. Geflohene, die es nach Gumpoldskirchen schafften, nahm sie immer wieder bei sich auf. „Meine Familie wurde damit international“, lächelt die 81-Jährige, für die ihre Schützlinge aus Polen, Rumänien, Bosnien und Moldawien zum Familienverband gehören.

Mit Unterstützung der Gumpoldskirchner Bäckerei Eder und weiteren Helfern ist Spörk aber auch für Obdachlose da, die sie - so gut es geht - mit Essen versorgt. Spörk weiß aber auch genau, wer in Gumpoldskirchen ihrer Hilfe bedarf, sodass sie als Shuttle-Service zur Kirche genauso einspringt wie bei der Pflege der Kreuzwegstation oder in den Nachbarschaftshilfe engagiert.

„Wie sehr die Gesellschaft dieses Miteinander braucht, zeigt sich im Leben und Wirken von Johanna Spörk“, ist der Kardial überzeugt und auch Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, unterstrich: „Johanna Spörks lebenslanges Engagement ist alles andere als selbstverständlich und ein beeindruckendes Beispiel für gelebte Nächstenliebe.“

Als Laudator fungierte Pfarrvikar Karl Seethaler, dessen Pfarre Gumpoldskirchen für die Einreichung verantwortlich zeichnete.

