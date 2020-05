Seit Mitte März sind die Schulen aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Damit der Lehrstoff dennoch den Kindern vermittelt werden kann, werden im Moment alle Eltern herangezogen, den Kindern diesen zu vermitteln. Wie so ein Unterrichtstag zu Hause abläuft, hat sich die NÖN bei der Mödlinger Familie Corinna und Wolfgang Hucek angesehen.

Die meisten Eltern müssen neben ihrer „Lehrertätigkeit“ auch noch der eigentlichen Profession im Home Office nachgehen. Für Corinna Hucek war das „anfangs schon eine große Umstellung, wobei wir im Gegensatz zu anderen Eltern den Vorteil haben, dass wir beide derzeit aufgrund der Corona-Krise nicht voll arbeiten. Das heißt, wir können uns die Zeit ganz gut aufteilen“.

Sohn Benedikt besucht die erste Klasse der Hyrtlplatz-Volksschule und hat sich bereits an das Prozedere gewöhnt: „Er weiß, wann wir zu lernen anfangen. Ich erkläre ihm alles, er kann schon allein rechnen, lesen und schreiben. Zu Beginn musste ich allerdings immer dabei sein“.

Gelernt wird eine Stunde am Vormittag und eine am Nachmittag. „Den Zeitplan der Schule haben wir nicht übernommen, weil wir am Vormittag auch unsere Arbeit erledigen müssen“, ergänzt Corinna Hucek. Der Unterricht wird auf zwei, manchmal auch drei Blöcke aufgeteilt.

„Kinder brauchen Motivation“

Von der Schule haben die Kinder 3-Wochen-Pakete bekommen, Anfang Mai kommt das nächste. Kontrolliert werden die Aufgaben in regelmäßigen Abständen. „Kinder brauchen Motivation, besonders jetzt, wo zu Hause gelernt wird. Benedikt weiß, dass er Pakete zu machen hat, sonst gibt es gewisse Goodies nicht, etwa am Abend Fernsehen.“ Stolz zeigen sich die Eltern, dass ihr Sohn sich überaus motiviert zeigt und von selbst nach Aufgaben verlangt.

Auch Vater Wolfgang Hucek zeigt Ehrgeiz: „Mir ist es wichtig, dass alle Aufgaben abgeschlossen sind. Und wenn das A nicht schön geschrieben ist, muss Benedikt es noch einmal schreiben. Ihm ist es egal, mir nicht, da kommt der Ehrgeiz durch“, schmunzelt er.

Die Schwierigkeiten beim Homeschooling liegen für Corinna auf der Hand: „Ohne pädagogische Ausbildung ist es eben schwer, alles richtig zu erklären. Wir können die Kinder nicht so unterrichten wie ein Lehrer.“

Wohl fühlt sich in der derzeitigen Situation jedenfalls Benedikt. Mit einer Einschränkung: „Mit meinen Freunden gemeinsam wäre es noch viel schöner.“