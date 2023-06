Das neue Tor zum Industriezentrum

Im ecoplus-Wirtschaftspark „Industriezentrum NÖ-Süd“ haben über 11.300 Menschen in 394 Betrieben ihren Arbeitsplatz und finden auch die entsprechende Infrastruktur - von Nahversorgern und Gastronomiebetrieben bis zum Kindergarten. Ab sofort ist dieses Angebot um eine Facette reicher: Landtagsabgeordneter Jochen Danninger, ÖVP, eröffnete gemeinsam mit Max C. Luscher, B&B HOTELS-Europachef Max C. Luscher, ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki, Wiener Neudorfs Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, sowie Herbert Pinzolits, Geschäftsführer der Projektgesellschaft, das „Landmark Wiener Neudorf“.

Das neue Hotel wurde auf dem ehemaligen Kika-Areal direkt an der Haupteinfahrt in den ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd (Kreuzung B11 - Ab- und Auffahrt A2) auf einer Grundfläche von rund 4.000 m² errichtet. „Ein weiterer Meilenstein auf dem Erfolgsweg von Österreichs größtem Wirtschaftspark“, ist Danninger sicher. „Das Hotel ist nicht nur für den Wirtschaftspark eine große Bereicherung, sondern ein wichtiger Impulsgeber für die gesamte Region.“ Das Hotel mit der markanten Architektur bietet auf fünf Geschoßen 104 Zimmer und einen Foodcourt mit fünf Restaurants, deren gastronomische Angebote sich nicht nur an die Hotelgäste, sondern an alle Beschäftigten und Besucher richtent. Insgesamt sind 88 Stellplätze vorhanden, 51 davon in der hoteleigenen Tiefgarage.

Errichter des knapp 13 Millionen Euro-Projekts ist die Wiener Mamma Group mit ihrer Tochtergesellschaft IZ Landmark Wiener Neudorf GmbH & Co KG. Das architektonische Konzept stammt vom Architekturbüro Zechner & Zechner ZT GmbH aus Wien. Herbert Pinzolits von der Mamma Group hält das Hotel für „außergewöhnlich, modern und einladend“, Luscher ist stolz über die Eröffnung des achten Hotels des französischen Konzerns in Österreich.

Am Weg zur „Tourismusgemeinde“

Janschka freut sich immer, „wenn wir als Baubehörde außergewöhnliche, architektonisch anspruchsvolle und nachhaltige Baueinreichungen zur Beurteilung und Genehmigung bekommen. Wiener Neudorf steht bislang für vieles: für Wirtschaft, für Soziales, für Vereine, leider auch für hohes Verkehrsaufkommen - mit diesem Haus dürfen wir uns langsam auch ‚Tourismusgemeinde‘ nennen, auch wenn es sich dabei mehr um Geschäfts- als um Freizeittourismus handelt“.

Miernicki ist zuversichtlich, mit dem neuen Hotel „wesentlich zur Attraktivitätssteigerung des IZ NÖ-Süd beigetragen zu haben. Das ‚Landmark Wiener Neudorf‘ ist das Tor zum IZ NÖ-Süd und spiegelt die Dynamik des Wirtschaftsparks und der gesamten pulsierenden Region wider“.