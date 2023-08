Cyberangriff: „Das war von langer Hand vorbereitet“

„Vom Telefon bis hin zum Computer ist gar nichts mehr gegangen“, erzählt Schuldirektor Hannes Sauerzopf im NÖN-Gespräch. „Alles war verschlüsselt. Wir haben sofort den Notstecker gezogen“ und drei externe Firmen angefordert, die bis Sonntagabend die Lage analysiert und mit Hochdruck an der Wiederherstellung der digitalen Infrastruktur gearbeitet haben. Dieser Angriff „war von langer Hand vorbereitet“, mutmaßt der Schulleiter, der Anzeige erstattet hat.

Fest steht, dass die Wiederholungsprüfungen am Donnerstag und Freitag sowie der Schulstart am Montag nicht gefährdet sein werden, ergänzt Sauerzopf. Die gute Nachricht: Persönliche Daten von Schülern und Lehrern wurden jedenfalls nicht abgezogen. „Diese Datenbanken liegen im Bundesrechenzentrum.“

Schon 2016 gab es in der HTL-Mödling Cyber-Alarm: „Ich würde sie gerne über einige schwerwiegende Sicherheitsprobleme in der HTL Mödling aufklären", hieß es damals in einer E-Mail an die Mödlinger NÖN. „Mit etwas Einfallsreichtum war es mir seit Ende 2015 möglich, bislang rund 2,5 Prozent aller Lehrer- und 5,5 Prozent aller Schüleraccounts zu knacken“, schrieb „Dark Cell“. Wie sich später herausgestellt hat, handelte es sich um einen Schüler, der Sicherheitslücken aufzeigen wollte.