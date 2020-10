„Es gibt Corona-bedingt niederösterreichweit keinen Tag der offenen Tür. Also musste wir uns Gedanken über Alternativen machen, um unsere Schule vorzustellen“, berichtet Direktor Hannes Sauerzopf im NÖN-Gespräch.

In der HTL Mödling wird es „Guided Tours“ geben. Die Führungen finden jeweils am Freitagnachmittag zwischen 6. November und 22. Jänner 2021 in den entsprechenden Abteilungen statt. „Ab Freitag, 23. Oktober, kann man diese über unsere Homepage buchen.“

Zugelassen werden pro Anmeldung maximal ein Jugendlicher und ein Erwachsener. Angegeben werden – wie in der Gastronomie – sämtliche notwendige Kontaktdaten, um eine etwaige Corona-Nachverfolgung zu gewährleisten.

Die Gäste werden an einem Sammelpunkt in der Aula abgeholt, nach etwa 90 Minuten endet die Tour beim Bildungsberater, wo man auch Infos über das Schülerheim erhält, erklärt Sauerzopf.

Um das Info-Angebot noch auszuweiten, „wird es zusätzliche Schnuppertage geben, die individuell mit dem Abteilungsvorstand ausgemacht werden müssen“.

www.htl.moedling.at